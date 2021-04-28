Международная логистическая компания – ЛАЗУРИТ
Торговые маршруты из Китая в Россию и страны СНГ – Поставки от 1 м³
Выкуп товара в Китае для юр.лиц
Быстрые оплаты по инвойсу в Китай в юанях. Принимаем платежи в рублях с НДС.
Международные перевозки грузов
Международные перевозки грузов от 1 м³ с использованием мультимодального транспорта.
Таможенное оформление товаров
Услуги таможенного оформления товаров и автомобилей в России и странах СНГ, с предоставлением документов.
Сертификация товаров и автомобилей
Получение сертификатов и деклараций соответствий и иных разрешительных документов.
Транспортно логистические услуги по доставке грузов из Китая в Россию.
Мы предлагаем полный портфель логистических услуг по доставке грузов из Китая в Россию, для широкого спектра отраслей бизнеса.
Авиаперевозки грузов
Мы предлагаем ряд решений для грузовых авиаперевозок, которые помогут вам найти оптимальный баланс между скоростью и стоимостью.
Воспользуйтесь бесперебойной сетью перевозок с высочайшими стандартами безопасности и качества, чтобы доставить ваш груз из Китая в Россию.
Морские перевозки грузов
Мы предоставляем различные транспортные решения FCL (полная загрузка контейнера), LCL (меньше загрузки контейнера) и специальные проектные перевозки, адаптированные к вашим потребностям. Выгодные тарифы фрахта и своевременная доставка груза из Китая в Россию.
Железнодорожные перевозки
Железнодорожные перевозки – это быстрая, экономичная и экологически чистая альтернатива воздушным и морским перевозкам. Наши специалисты создадут оптимальную концепцию железнодорожных перевозок для любого товара отправляемого из Китая в Россию.
Автомобильные перевозки
Мы обеспечиваем регулярные отправления и короткое транзитное время при отправках грузов из Китая в Россию. Наша обширная сеть и отобранный ряд надежных перевозчиков гарантируют безопасную и своевременную доставку ваших грузов.
Складирование
Мы предлагаем полный пакет услуг для оптимизации вашего бизнеса, включая хранение грузов в сухом складе, переупаковку и маркировку. Используйте наши современные и оптимизированные процессы для достижения быстрого и экономичного оборота товаров.
Управление цепочкой поставок
Cargo предлагает системные услуги для управления сложными сетями поставок. Мы оптимизируем каждый аспект вашей цепочки поставок, от закупок товаров в Китае и управления заказами на поставку до транспортировки, складирования и распределения.
Индивидуальные логистические решения для Вашего бизнеса с Китаем.
Выведите свой бизнес на новый уровень с нашими индивидуальными решениями в цепочке поставок.
Автомобильные и промышленные запасные части
Мы поддерживаем каждый аспект цепочки поставок автомобилей, запчастей и комплектующих к ним. Предлагаем гибкие решения, различные варианты доставки с рядом дополнительных услуг включающие международную перевозку, сертификацию и таможенное оформление.
Высокие технологии и электроника
Мы создаем эффективные транспортные решения, ориентированные на клиента, для целого ряда отраслей электронной промышленности. Наши специалисты обеспечивают безопасную и своевременную доставку высокотехнологичных грузов из Китая в Россию и страны СНГ.
Продукты питания и скоропортящиеся продукты
Мы оптимизируем логистику при перевозке продуктов питания из Китая. Мы предлагаем транспортные услуги для всех товаров при температуре от -18 ° C до +25 ° C, включая различные упаковочные решения, проведем все ветеринарные и фитосанитарные процедуры и осуществим таможенное оформление.
FCL – Полные контейнерные грузы из Китая в Россию.
С помощью нашего сервиса FCL мы предоставляем конкурентоспособный, безопасный и простой способ доставки ваших контейнерных грузов. Воспользуйтесь конкурентоспособными ценами и разместите букинг на доставку контейнерных грузов из Китая.
Для всех контейнерных перевозок мы предлагаем различные решения со стандартными контейнерами, рефрижераторами, контейнерами с открытым верхом и плоскими стеллажами, а также необходимым специальным оборудованием. Мы обеспечиваем регулярные отправления и сроки доставки из Китая.
Специалисты нашей компании создают FCL решения “от двери до двери” с учетом потребностей клиента, включая перевозку с любого города Китая. Вы можете выбирать между экономичным и приоритетным обслуживанием. Наше предложение включает специализированные услуги по перевозке автомобилей, товаров народного потребления, товаров промышленного потребления, здравоохранения и скоропортящихся продуктов. Мы гибко комбинируем морские, воздушные, автомобильные и железнодорожные перевозки для достижения наилучшего баланса между быстрой доставкой и экономичной обработкой. Благодаря нашим специалистам, мы можем оптимизировать ваши перевозки, используя наилучшие маршруты и наиболее подходящие морские линии, а также оперативно размещая букинг на ближайшую отправку судна, чтобы быть готовыми к сезонным колебаниям.
Наши клиенты все чаще комбинируют решения FCL с нашими услугами выкупа товаров в Китае, таможенного оформления в России и сертификацией товаров в соответствии с требованиями к импортным товарам, вырабатывая единую систему управления поставками.
LCL – Сборные грузы, меньше чем контейнерный груз из Китая в Россию.
Пользуясь нашей услугой консолидации грузов в Китае, вы платите только за необходимое вам пространство в контейнере. Профессиональная обработка грузов в каждом порту Китая гарантирована благодаря нашим высококвалифицированным агентам.
Наш сервис частичной погрузки идеально подходит для небольших отправлений. Разделяя пространство в контейнере с другими грузоотправителями, вы можете добиться более быстрой доставки и сокращения складских запасов. Мы оптимально используем услуги морских перевозчиков и портовую инфраструктуру, чтобы свести к минимуму расходы и обеспечить максимальную скорость, безопасность и гибкость.
С нашими решениями по сборным грузам вы получаете множество вариантов консолидации в разных странах. Наши преданные своему делу специалисты выполняют все предварительные и таможенные процедуры при перевозке, чтобы избежать задержек и организовать бесперебойную обработку в каждом порту. Благодаря постоянному мониторингу и строгому соблюдению новейших стандартов управления безопасностью цепочки поставок вы можете быть уверены, что ваш груз находится в надежных руках. Полностью обеспечиваем безопасность, эффективность, полную прозрачность от забора груза до конечного пункта назначения.
FTL – Полная загрузка грузовика в Китае.
Наш сервис полной загрузки обеспечивает максимальную пунктуальность при доставке ваших срочных грузов из Китая в Россию. Мы перевозим все виды коммерческих грузов, как на паллетах, так и без паллет. Благодаря нашим возможностям в Китае, мы можем предложить высокую гибкость в отношении перевозки грузов из Китая автомобильным транспортом.
Благодаря нашему сервису FTL мы гарантируем оптимальное управление сроками и полную прозрачность на протяжении всей перевозки. Существуют строгие процедуры контроля качества, гарантирующие, что весь груз надежно закреплен, а наши грузовые возможности соответствуют самым высоким стандартам безопасности.
Мы можем организовать экспресс-перевозки и доставку точно в срок, а также различные индивидуальные решения для грузов с особыми требованиями. Наши специалисты имеют опыт в перевозке машин, оборудования и любых других негабаритных или тяжеловесных грузов. Наши специалисты по рефрижерации найдут идеальное решение для транспортировки ваших продуктов питания, скоропортящихся продуктов и фармацевтических препаратов с регулируемой температурой от -25° до +25°. Специалисты по ценным и уязвимым грузам обеспечат максимальную безопасность ваших самых ценных грузов благодаря оптимальным маршрутам.
LTL – Меньше, чем грузовой автомобиль отправляемый из Китая в Россию.
С нашей услугой частичной погрузки вы платите только за требуемое вам место для доставки в автомобиле. Мы поддерживаем регулярные отправки грузовиков и предоставляем нашу транспортную площадку со складскими помещениями в Китае.
Благодаря нашему обширному пулу тщательно отобранных автомобильных перевозчиков, мы всегда находим идеальное грузовое пространство для вашего объема и можем быстро отреагировать в случае непредвиденных обстоятельств, чтобы обеспечить своевременную и надежную доставку.
Получите лучшие тарифы на ваши перевозки грузов из Китая в Россию автомобильным транспортом, включая консолидацию. Мы работаем с большим пулом перевозчиков, предлагая широкий выбор вариантов от транзитных фургонов до мега-прицепов, включая брезентовые, боковые и шторные прицепы. Мы доставляем грузы из Китая автомобильным транспортом обеспечивая высочайший стандарт качества, оптимальную цену, прозрачность и эффективность коммуникации. Наши услуги “от двери до двери” включают маркировку, таможенное оформление и сертификацию товаров.
4PL – Управление заказами с доставкой из Китая в Россию под ключ.
Вы ищете компетентного партнера, который может активно управлять вашими транспортными и логистическими процессами в больших масштабах?
Мы предоставляем полный спектр услуг 4PL для поддержки и оптимизации всех процессов цепочки поставок – от поиска поставщиков в Китае, размещением производственных заказов, выкупом товаров, подачей транспорта под погрузку, таможенным оформлением, консолидацией в порту и перевозкой.
Действуя как агент, мы поддерживаем вас везде, где вы нуждаетесь в нас, чтобы вы могли более эффективно сосредоточиться на своем основном бизнесе. Мы фокусируемся на повышении прозрачности и оптимизации долгосрочного управления процессами вашей цепочки поставок путем повышения эффективности грузопотоков и снижения операционных и локальных расходов.
Таможенное оформление товаров.
Наши специалисты по таможенному оформлению в Китае и России позаботятся о надлежащем, быстром и экономичном таможенном оформлении ваших товаров.
Мы с радостью предоставим консультации по любым вопросам таможенного оформления: от подготовки таможенных документов до заявлений, таможенных и ветеринарных проверок, ценообразования и подачи документов.
Мы предлагаем услуги по таможенному оформлению импорта, экспорта и транзита. В наших пунктах таможенного обслуживания вы можете положиться на специального таможенного представителя, который выполнит конкретно ваши требования.
Наши специалисты по соблюдению требований следят за соблюдением всех международных руководящих принципов и правовых положений, чтобы ваша перевозка могла быть осуществлена беспрепятственно. Более того, мы обязаны следовать внутренним рекомендациям по соблюдению высочайших стандартов в отношении качества обслуживания и экологической, экономической и социальной устойчивости.
Проектирование и оптимизация внешнеэкономической деятельности с Китаем.
Считаете ли вы, что ваши процессы поставок могли бы быть более эффективными, но вы не можете точно определить проблемы? Хотели бы вы получить точку зрения независимого эксперта для выявления реальных проблем? Вам нужен сильный партнер, который помог бы вам добиться необходимых радикальных изменений?
Мы имеем солидный опыт в управлении цепочками поставок в сочетании с разнообразными отраслевыми знаниями. Мы обнаруживаем потенциал оптимизации во всех аспектах вашей цепочки поставок и выступаем в качестве катализатора для вывода ваших процессов на новый уровень эффективности.
Будучи интегрированными партнерами, мы получаем глубокое понимание ваших процессов и всегда думаем на шаг вперед. Мы предоставляем всесторонние консультации по всем вашим бизнес-процессам, начиная с соблюдения требований международной торговли, юридических вопросов и таможенного оформления до оптимизации маршрутов, расположения складов и товарных потоков. Оптимизируя вашу цепочку поставок, мы можем сократить время цикла, улучшить денежный поток и повысить надежность доставки.
Управление рисками во внешнеэкономической деятельности при работе с Китаем.
Вы ищете надежную систему для управления и снижения рисков по всей цепочке поставок?
Наша стратегия управления цепочками поставок обеспечивает идеальную основу для быстрого, эффективного и систематического устранения сбоев и несоответствий.
Даже при соблюдении высочайших стандартов безопасности транспортные и логистические процессы по своей природе сопряжены с определенными рисками. Сбои в цепочке поставок могут привести к снижению доходов, ненужным затратам и нарушению производства и дистрибуции. Нами разработала стратегия для снижения рисков и несоответствий в цепочке поставок, и реагирование на них. Мы предоставляем всестороннюю поддержку и консультации для повышения устойчивости ваших поставок.
Популярные категории товаров поставляемые из Китая в Россию.
Мы анализируем рынок импорта и обеспечиваем для своих клиентов своевременные сроки доставки и минимальную стоимость.
Мы предоставляем нашим клиентам решающее конкурентное преимущество.
Мы оптимизируем все процессы по всей цепочке поставок, уделяя особое внимание безопасности и скорости доставки товаров из Китая, предлагая быстрые и эффективные решения, обеспечивая долгосрочное преимущество и успех наших клиентов на внутреннем рынке России и в странах СНГ.
Процесс непрерывного совершенствования всей нашей компании основан на наших обязательствах перед нашими клиентами, нашей страсти к инновациям и нашей твердой вере в экономическую, экологическую и социальную устойчивость.
Подписывайтесь на нас в VK
Всегда https://vk.com/lazuritllc новые идеи и предложения по работе с Китаем