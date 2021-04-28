Международная логистическая компания – ЛАЗУРИТ

С помощью нашего сервиса FCL мы предоставляем конкурентоспособный, безопасный и простой способ доставки ваших контейнерных грузов. Воспользуйтесь конкурентоспособными ценами и разместите букинг на доставку контейнерных грузов из Китая.

Для всех контейнерных перевозок мы предлагаем различные решения со стандартными контейнерами, рефрижераторами, контейнерами с открытым верхом и плоскими стеллажами, а также необходимым специальным оборудованием. Мы обеспечиваем регулярные отправления и сроки доставки из Китая.

Специалисты нашей компании создают FCL решения “от двери до двери” с учетом потребностей клиента, включая перевозку с любого города Китая. Вы можете выбирать между экономичным и приоритетным обслуживанием. Наше предложение включает специализированные услуги по перевозке автомобилей, товаров народного потребления, товаров промышленного потребления, здравоохранения и скоропортящихся продуктов. Мы гибко комбинируем морские, воздушные, автомобильные и железнодорожные перевозки для достижения наилучшего баланса между быстрой доставкой и экономичной обработкой. Благодаря нашим специалистам, мы можем оптимизировать ваши перевозки, используя наилучшие маршруты и наиболее подходящие морские линии, а также оперативно размещая букинг на ближайшую отправку судна, чтобы быть готовыми к сезонным колебаниям.

Наши клиенты все чаще комбинируют решения FCL с нашими услугами выкупа товаров в Китае, таможенного оформления в России и сертификацией товаров в соответствии с требованиями к импортным товарам, вырабатывая единую систему управления поставками.